Nach Rückzug von Laura Dahlmeier: So verändert sich der deutsche Biathlon

In einem sind sich alle einig. "Laura Dahlmeier war eine Ausnahmeathletin", sagt Rico Uhlig. Er muss es wissen. Denn der Biathlon-Jugendtrainer arbeitet seit Jahren tagtäglich mit den Talenten dieser Sportart im Harz, ist dort für die Ausbildung der neuen Lauras – oder Arnd Peiffers zuständig. Peiffer, Daniel Böhm oder Franziska Hildebrand wurden von seinem Stützpunkt aus in den Weltcup geführt. Für seine gute Arbeit im Nachwuchs wurde Uhlig vor wenigen Wochen als Trainer des Jahres vom Deutschen Skiverband ausgezeichnet.

Auch jetzt blickt wieder einmal alles auf die Talente, nachdem Dahlmeier im Sommer ihre Biathlon-Karriere beendete. Beim Frauen-Einzel am Donnerstag (16.15 Uhr, ZDF) stehen nun andere im Fokus. Denise Herrmann zum Beispiel. Zu den Favoriten gehören sie aber nicht. "Jetzt nach einer neuen Galionsfigur zu suchen, das ist Quatsch, viele haben es drauf", sagte Herrmann. Und auch Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer versucht, zu beschwichtigen: "Wir sehen jetzt eine Chance für andere, ins Rampenlicht zu laufen. Wir haben mit die weltbeste Mannschaft bei den Frauen und müssen uns international nicht verstecken." Bei den Männern ist die Leistungsdichte sogar noch höher. Da haben es die Deutschen schwer, sich regelmäßig vorn zu platzieren.

Im TV: Dahlmeier-Rückzug ohne Einfluss auf Zuschauerzahlen

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky, der mit seinem Team seit Jahrzehnten Biathlon ins TV bringt, ist überzeugt, dass das Karriereende von Dahlmeier keinen Einfluss haben wird. "Schon in der vergangenen Saison waren es überwiegend andere Athletinnen und Athleten, die beispielsweise bei den Weltmeisterschaften für deutsche Erfolge sorgten", sagte er dem SPORTBUZZER. Allerdings überstrahlten Dahlmeiers Leistungen auch Misserfolge.

Experten glauben, dass Biathlon in Deutschland auch ohne Dahlmeier eine gute Zukunft hat. Schon nach dem frühen Karriereende von Magdalena Neuner als erst 25-Jährige im Jahr 2012 gab es Stimmen, die dem deutschen Biathlon einen Absturz vorhersagten. Doch das Interesse blieb. Während in der vergangenen Saison in der ARD im Schnitt 3,84 Millionen Zuschauer zusahen, waren es im ZDF sogar 4,2 Millionen – die höchsten Einschaltquoten seit 15 Jahren.

Immer weniger Jugendliche betreiben Biathlon

Für eine erfolgreiche Zukunft sind Jugendtrainer wie Uhlig gefragt. Er und seine Kollegen schöpfen aber aus einem sehr kleinen Talente-Pool. Gerade einmal 200 Jugendliche betreiben Biathlon in Deutschland, im Schülerbereich zwischen 13 und 15 Jahren sind es auch nur 250. Jeweils zehn davon trainieren im Harz unter Uhlig. Gerade einmal 50 Biathleten sind es bei den Senioren. "Das beobachte ich mit Angst", sagte die dreimalige Olympiasiegerin Kati Wilhelm vor einigen Wochen mit Blick auf den deutschen Nachwuchs. "Leider ist nicht mehr die Breite da wie in den letzten Jahrzehnten." Das weiß auch Uhlig. "Die Qualität der Bewegung ist nicht mehr so gegeben wie vor 20 Jahren", sagt er. Dennoch: "Aus so Wenigen Weltspitze zu produzieren, ist eine starke Leistung. Wir brauchen Glück und Geduld, um Talente zu finden."

"Deutschland bringt immer wieder Athleten auf Topniveau hervor"

Weitere Probleme liegen auf der Hand. Zum einen bedingt der Klimawandel, dass es immer schwieriger wird, auf Schnee zu trainieren. Zum anderen ist die Grundausrüstung für den Biathlon-Sport teuer. Rund 10 000 Euro müssen für Waffe, Ski und Co. investiert werden. Pro Saison kommen im Nachwuchsbereich rund 1000 Euro hinzu. Dennoch glauben alle Beteiligten, dass auch in Zukunft die Begeisterung für die Sportart anhält. "Biathlon ist im Winter in einer Nische und füllt eine Lücke aus. Der Sport ist medial sensationell aufgearbeitet, lebt von der Spannung – und Deutschland bringt immer wieder Athleten auf Topniveau hervor", so Uhlig. Auch in dieser Saison rechnet er fest mit deutschen Siegen.