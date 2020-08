Ein Lächeln für die Ewigkeit: Bibiana Steinhaus erinnert sich an ihren großen Olympia-Moment

„Es war unfassbar beeindruckend“, sagt Bibiana Steinhaus. Allerdings lasse sich das, was sich da alles rund um den 9. August 2012 in London abgespielt und bei der Schiedsrichterin einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, beim besten Willen nicht in ein paar Sätzen erklären. „Ich würde gerne noch ein bisschen ausholen“, sagt Steinhaus.

Was folgt, ist eine ebenso wortreiche wie wunderbare Liebeserklärung der 41-Jährigen an den Sport im Allgemeinen und an die Olympischen Spiele im Besonderen. Sie erzählt von ihrer Hochachtung vor den Athleten, vom „sportlichen Herzschlag“ der Metropole London, der Begeisterung der Engländer und vom friedlichen Miteinander der Fans aus allen Herren Ländern: Die Erinnerung daran, dass sie vor acht Jahren in der englischen Hauptstadt ein Teil dieser „Megasportveranstaltung“ sein durfte, das sei „irre cool und unglaublich“ gewesen.

Steinhaus entspanntes Lächeln mit Symbolkraft Olympia, Finale und dann noch auf heiligem Rasen – viel mehr geht nun wirklich nicht. Darüber war sich Steinhaus im Klaren. Das entspannte Lächeln in ihrem Gesicht, als sie die Teams aus Japan und den USA kurz vor dem Anpfiff des Frauen­finals ins Wembley-Stadion führt, ist Ausdruck von großer Vorfreude auf einen großen olympischen, aber auch einen ganz besonderen persönlichen Moment.

„Du musst das, was du tust, auch genießen können" „Du musst das, was du tust, auch genießen können. Davon bin ich fest überzeugt. Bei aller Seriosität, Anspannung und Professionalität musst du in der Lage sein, dich über so einen Moment freuen zu können. Dann wird das Ergebnis auch gut“, sagt die Bundesliga-Schiedsrichterin aus Hannover. Denn eines sei ihr damals absolut bewusst gewesen: „Ein Endspiel bei den Olympischen Spielen pfeife ich nur einmal in meinem Leben. Damit gehöre ich zu einer sehr kleinen Gruppe von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die dieses Ereignis auf der Mitte des Rasens erleben dürfen. Was für ein Privileg.“

Ein Fehler wurmt sie noch immer Ein Jahr zuvor hatte Steinhaus bereits das WM-Endspiel zwischen den USA und Japan geleitet. „Wir hatten also eine sehr gute Vorstellung davon, was für ein hochklassiges, umkämpftes und tolles Spiel uns da erwartet“, sagt die Polizeihauptkommissarin. Und so kam es auch. Den Amerikanerinnen gelang vor 80 000 Zuschauern mit einem 2:1-Sieg die Revanche für die WM-Niederlage, Steinhaus und ihr Team hatten die Partie gut im Griff, nur bei einer bedeutenden Entscheidung lag die Schiedsrichterin falsch – und das wurmt sie immer noch. „Aus Schiedsrichtersicht ist das Spiel gut gelaufen, allerdings ärgert es mich auch heute noch maßlos, dass mir ein Handspiel einer Amerikanerin in der Mauer durchgegangen ist. Bei einer vergleichbaren Spielsituation heutzutage gehen bei mir sofort alle Alarmleuchten an und ich richte mein Stellungsspiel besser aus. Das war ein Erfahrungswert, der zwar lehrreich war, den ich jedoch gerne an anderer Stelle und nicht in einem Olympischen Finale gesammelt hätte. Aber so spielt nun mal das Leben. Es gibt immer wieder Situationen, die man, wenn man noch einmal die Möglichkeit hätte, anders lösen würde. Wichtig ist es, aus solchen Situationen zu lernen“, sagt Steinhaus.

Bibiana Steinhaus: Bilder ihrer Karriere Seit 2007 wird Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin in der 2. Liga eingesetzt. Nach mehreren Auftritten als Vierte Offizielle in der ersten Bundesliga greift die Polizistin aus Hannover seit der Saison 2017/18 auch in der ersten Liga zur Pfeife. © dpa/imago