Bericht: Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb Kandidatin für DFB-Spitze 

Bibiana Steinhaus-Webb wird weiter als neue Chefin des Deutschen Fußball-Bundes gehandelt. Die Sport Bild will aus Verbandskreisen erfahren haben, dass die 42 Jahre alte frühere Top-Schiedsrichterin Kandidatin für eine dauerhafte Doppelspitze ist. Seit dem Rücktritt von Fritz Keller (64) führen Rainer Koch (62) und Peter Peters (59) den DFB interimsmäßig bis zum DFB-Bundestag am 11. März. Einer Reihe von Landesverbänden, gerade aus dem Westen, Norden und Nordosten, würden personelle Veränderungen nicht ausreichen, hieß es in dem Bericht. Es gehe um strukturelle Reformen, die auch von der Bundesliga erwartet würden, schrieb das Blatt.

Anzeige