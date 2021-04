Bibiana Steinhaus-Webb wird Videoassistentin bei Olympia in Tokio

Nach dem Ende ihrer Karriere als Spielleiterin in der 1. und 2. Bundesliga ist Bibiana Steinhaus-Webb weiterhin als Videoassistentin in den deutschen Profi-Ligen aktiv. Jetzt steht das nächste große Turnier für die hannoversche Top-Schiedsrichterin an, denn sie ist für die Olympischen Spiele in Tokio eingeplant. Auch dort soll sie ausschließlich als Videoassistentin im Einsatz sein.

Letzter Einsatz im Supercup

Steinhaus-Webb schaffte 2017 als erste Schiedsrichterin den Sprung in den Männer-Profi-Bereich und pfiff insgesamt 23 Erstliga-Partien. Zehn Jahre zuvor hatte sie in der 2. Bundesliga debütiert. Sechsmal wurde die Polizistin "Schiedsrichterin des Jahres". Am 30. September vergangenen Jahres verkündete sie das Ende ihrer Karriere als Spielleiterin. Noch am selben Abend leitete sie als erste Frau und gleichzeitig als letztes Spiel ihrer Laufbahn auf dem Platz die Partie um den DFL-Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.