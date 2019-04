Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Bielefeld trifft auf Aue und Regensburg erwartet Bochum 

Zweitligist FC Erzgebirge Aue wird vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei Arminia Bielefeld weiter von Personalsorgen geplagt. "Wir sind in dieser Saison nach so einem schwachen Spiel in der Regel immer gestärkt zurückgekommen", sagte Trainer Daniel Meyer, erwartet beim Tabellenzehnten allerdings eine schwere Aufgabe: "Seit Uwe Neuhaus die Bielefelder trainiert, hat die Mannschaft einen klaren Formanstieg gezeigt und auch die Ergebnisse stimmen wieder. Sie sind dazu sehr laufstark und körperlich unangenehm zu bespielen."