Bielefeld-Boss Arabi beteuert: Neuhaus-Entlassung "keine Kurzschlussreaktion"

Gegen Union Berlin steht mit Frank Kramer ein neuer Trainer an der Seitenlinie von Arminia Bielefeld. Der Aufsteiger hatte sich unter der Woche zur Überraschung vieler Beobachter und zum Ärger eines Großteils der Bielefelder Fans von Aufstiegscoach Uwe Neuhaus getrennt - obwohl die Ostwestfalen eine grundsätzlich solide Saison spielen und noch gute Chancen auf den Klassenerhalt haben. Warum? Das erklärte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor der Partie gegen Union. "Es ist keine Kurzschlussreaktion", sagte der 42-Jährige. Anzeige

Neuhaus, der die Arminia in den vergangenen zwei Jahren von einem strauchelnden Zweitligisten zu einem Bundesliga-Klub entwickelt hatte, musste im Anschluss an die 0:3-Niederlage gegen seinen früheren Verein Borussia Dortmund gehen. Man habe nicht die Erwartungshaltung gehabt, "in Dortmund 5:1 zu gewinnen", sagte Arabi. "Es war ein Prozess, der über die Zeit gereift ist in den Gremien."

Man sei zu der Überzeugung gelangt, "dass wir diesen Impuls setzen wollten", betonte der Sportchef. "Es gibt keine Garantie, aber wir sehen es als Chance. Dass wir jetzt alle ins Boot steigen und von der Waschfrau bis zum Kapitän nach vorn paddeln." Dass intern zuletzt nicht mehr alle an einem Strang gezogen haben, deutete Arabi damit zumindest an. Nach der Niederlage gegen den BVB hatte DSC-Keeper Stefan Ortega scharfe Kritik geübt. "Am Ende geht es darum, dass die elf Spieler auf dem Platz zusammen agieren", moserte der Schlussmann. "Dafür haben wir zwar nicht die Qualität wie Dortmund, dass es auch mit sieben Spielern funktioniert und sich der Rest eine Pause gönnt." Es war nicht das einzige Mal, dass sich ein Führungsspieler in dieser Form öffentlich äußerte.