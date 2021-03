Bielefelds Ikone Brinkmann über RB Leipzigs Nagelsmann: "Ein Wettbewerbsvorteil auf zwei Beinen"

Bielefeld. Er ist der weiße Brasilianer, kickte für 18 Vereine, brachte Gegenspieler und Trainer an den Rande des Wahnsinns. Ansgar Brinkmann, 51, von den Fans der Arminia in die Bielefelder Elf des Jahrhunderts gewählt, übers RB-Spiel in seiner Heimat (Freitag, 20.30 Uhr), einen Club der scheintoten Dichter und Adi Dasslers 54er Schraubstollen. Anzeige

SPORTBUZZER: Der ewige Gärtner legt die Heckenschere aus der Hand. Wer beerbt Joachim Löw? Ansgar Brinkmann: Super Gehalt, super Arbeitszeiten, super Haut: Ich stehe zur Verfügung. Leider hat der DFB Angst vor mir.

Weil Sie was als Erstes tun würden?

Eine Altersobergrenze einführen und dem Club der scheintoten Dichter Leben einhauchen.

Wäre Lothar Matthäus vermittelbar? Er ist der einzige deutsche Weltfußballer und weltweit anerkannt. Auch als Trainer. Mein Stimme hätte Lothar.

Ralf Rangnick? Vor dem haben die beim DFB noch mehr Angst als vor mir. Rangnick würde in jeden KFZ-Brief gucken. Wer nix kann, muss in einem 70-PS-Diesel durch die Gegend gurken. Rangnick würde an der Akademie-Tür zerren und Bierhoff von innen zuhalten. Der DFB will alles lassen, wie es ist und Flick holen. Die letzte Innovation des DFB war die Festanstellung von Adi Dassler 1954. Mit Dasslers Schraubstollen sind wir Weltmeister geworden.

Was geht für Ihre Arminia gegen RB? Wenn bei uns alles und bei RB wenig läuft, holen wir vielleicht einen Punkt.

Was spricht für Bielefeld? Stefan Ortega hält auch Unhaltbare. Und die Jungs hauen immer raus, was drin ist.

Aufstiegscoach Uwe Neuhaus wurde entlassen. Haben Sie dafür Verständnis? Nein, dafür hat in Bielefeld kein Mensch Verständnis. Das war ein Alleingang von Arabi (Geschäftsführer Sport; Red.), diesem Unsympathen. Die können froh sein, dass keine Zuschauer da sind. Die Fans würden die Alm abreißen.

Kann RB Meister werden? Wenn die Bayern ihr Level bringen und die Superstars gesund bleiben - nein.

Viele Superstars. Es wird ja immer vom Kollektiv geredet, aber am Ende zählt individuelle Klasse. Der Neuer rettet dir in der Saison zehn Punkte, Davies ist sauschnell, Müller ist Müller, Kimmich Kimmich. Und Lewandowski lebt meinen Traum. Will immer, darf immer, kann immer. Ein Phänomen wie Ronaldo.

Wie gefällt Ihnen Julian Nagelsmann? Der ist einer von der schnellen Truppe. Hat sein Abi wahrscheinlich mit zwölf gemacht und deswegen seine erste feste Beziehung mit elf beendet. Als Trainer ist er ein Wettbewerbsvorteil auf zwei Beinen, kann aber auch nicht zaubern, weil er keinen Lewandowski oder Haaland hat. Wenn Bayern oder Real anruft, hebt er ab. Er ist der Beste, den wir in Deutschland haben. Klamottentechnisch ist er nah bei mir. Kreisklasse West.

Emil Forsberg … Er und der Ball lieben sich. Forsberg ist ein Straßenfußballer, dem schaue ich gerne zu.

Haben Sie Ihrem Kumpel Jürgen Klopp gegen RB die Daumen gedrückt? Habe ich. Kloppo soll die Champions League gewinnen und die Bayern sollen Meister werden.

Darf RB den Pokal stemmen? Wird sich nicht verhindern lassen. Sie machen es klasse in Leipzig, verbrennen kein Geld, schaffen Transferwerte, haben Erfolg. Aber die Gründungsgeschichte und die paar Hansel Mitglieder - das gefällt mir nach wie vor nicht.

Wie war das Kicken mit Klopp bei Mainz 05? Ich habe ihm gesagt, dass für ihn an der Mittellinie ein Stoppschild steht und er mir spätestens dann den Ball zu geben hat.

Ansgar Brinkmann spielte von 2001 bis 2003 für Arminia Bielefeld, von 1993 bis 1995 beim 1. FSV Mainz 05. Auch in Sachsen ist er kein Unbekannter, schnürte eine Saison lang für Dynamo Dresden die Töppen. © LVZ-Archiv

Und wenn Sie selbigen beim Dribbling verloren haben? Ist Kloppo hintergerannt. Manche spielen Klavier, andere tragen es. Im Ernst: Kloppo war ein Leader und geiler Typ. Ist er heute noch.

Ist Schalke noch zu retten? Nein. Ich verstehe auch den Grammozis nicht. Der erzählt nach einem 0:5, dass nicht alles schlecht war. Bullshit! Die Millionen-Stars liefern weniger als eine Altherren-Mannschaft nach dem Frühschoppen. Lieber Herr Rangnick, tun Sie sich das nicht an!

Wie viele Spiele hätten Sie unter Rangnick gemacht? Zwei. Mein erstes und letztes. Gegenpressing ist wie erwähnt nicht so meins.

Und ein Hund in der Kabine ist nicht so seins… Ja, die alte Geschichte. Habe bei der Arminia mal meinen Hund mit in die Kabine gebracht. Benno Möhlmann kam rein und fragte: ,Was ist das?´ Ich: ,Ein Hund.´ Er: ,Und was macht der hier?´ Ich: ,Der kommt mit mir über rechts, Trainer, an uns kommt keiner vorbei.´