Bielefeld-Coach Neuhaus reagiert auf Baum-Aus bei S04: Haben Spiele von Stevens angeschaut

Arminia Bielefeld stellt zusammen mit dem FC Schalke 04 mit bisher erst acht Treffern in zwölf Spielen den schwächsten Angriff. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen beide Teams im Kellerduell aufeinander. Und im Vorfeld der Partie gibt es bei S04 eine große Veränderung im Vergleich zum letzten Spieltag - T rainer Manuel Baum ist entlassen, Vereinslegende Huub Stevens übernimmt bis Jahresende.

Arminia-Trainer Uwe Neuhaus äußerte sich am Freitagmittag zur Baum-Entlassung auf Schalke. "Ich glaube in der Gegnervorbereitung ändert das jetzt nicht so viel. Wer morgen aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwierig vorherzusagen gewesen. Ich denke auch, dass es dabei weniger um taktische Dinge geht", meint der 61-jährige Coach vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstag: "Als wir gehört haben, dass Huub Stevens für morgen übernimmt, haben wir natürlich schnell ein paar alte Spiele mit ihm als Trainer herausgesucht und geschaut, was uns morgen erwarten kann."