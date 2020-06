1:0 gegen Darmstadt: Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld kürt sich auch zum Zweitliga-Meister

Aufsteiger darf sich Arminia Bielefeld schon seit Dienstag nennen - am Donnerstag machten die Ostwestfalen nun auch die Meisterschaft in der 2. Liga perfekt. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus schlug zum Abschluss des 32. Spieltags den SV Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0). In einer munteren Partie setzte sich die Arminia dank eines Treffers von Manuel Prietl gegen den Tabellen-Fünften durch (52.) und ist zwei Spieltage vor Saisonende nun nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Ohne Klos und Voglsammer: Munteres Hin- und Her in der ersten Halbzeit

Auch wenn die beiden Top-Angreifer Fabian Klos und Andreas Voglsammer zunächst eine Pause bekamen, begann der Bundesliga-Aufsteiger mit breiter Brust. Salger (4.) und Hartel (5.) hatten direkt gute Chancen zur Führung verpassten aber jeweils knapp. Allmählich kamen dann auch die Gäste besser in die Partie und es entwickelte sich ein ansehnlicher Schlagabtausch. In der 25. Minute hatte die Arminia die bis dahin beste Chance auf die Führung: Schipplock kam im Darmstädter Strafraum nach einem Querschläger an den Ball und ging zu Boden. Der VAR schaltete sich ein - Schipplock hatte vorher aber im Abseits gestanden.

Auf Seiten der Gäste war es indes vor allem Flügelflitzer Marcel Heller, der für Gefahr sorgte. Immer wieder liefen Konter der Lilien über den 34-Jährigen. In der 36. Minute führte ein solcher Vorstoß sogar zur vermeintlichen Führung, als Dursun nach Flanke des Flügelspielers einköpfte. Heller hatte allerdings im Abseits gestanden. So ging es torlos in die Pause.

Prietl köpft die Arminia zur Führung

Der zweite Durchgang begann ähnlich munter wie der erste. Nach einer Ecke in der 50. Minute kam D98-Stürmer Dursun frei zum Kopfball. Arminia-Keeper Ortega konnte nur mit Mühe noch am Pfosten vorbei lenken. Im Gegenzug stach dann der Tabellenführer: Nach kurz ausgeführter Ecke flankte Hartel in den Strafraum. Prietl verlängerte den Ball ins lange Eck, Darmstadts Schlusmann Gelios konnte den Ball mit den Fingerspitzen nur noch ins eigene Tor lenken (52.).