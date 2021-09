"Echt brutal": Bielefeld-Kapitän Fabian Klos erlebte harte Wochen mit Abstiegsangst und Vertragsende

Dass Arminia Bielefeld und Stürmer Fabian Klos weiter gemeinsame Wege gehen, war lange Zeit unklar. Weniger als drei Wochen vor seinem Vertragsende bei den Ostwestfalen, verlängerte der 33-jährige Angreifer seinen Kontrakt um ein Jahr. Und das nach einem packenden Abstiegskampf, bei dem Klos mit seinem Treffer am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart einen großen Anteil am Klassenerhalt hatte. Die Tage vor dem entscheidenden Match seien für ihn überhaupt nicht einfach verlaufen. Das erklärte Klos in der Sky-Sendung "Meine Geschichte - das Leben von …" mit Riccardo Basile (Erstausstrahlung dieser Folge: Freitag, 21 Uhr, Sky). Anzeige

"Das war mental brutal. Meine engsten Vertrauten und Freunde wissen auch, wie es mir in den Tagen vor dem letzten Saisonspiel so ging. Mein Vertrag lief aus, ich wusste nicht wie und wo es weitergeht und ob wir den Klassenerhalt schaffen. Ich kenne so viele Mitarbeiter und Fans und weiß, was den Leuten der Verein bedeutet. Das ist ein Druck, den ich für mich nehme. Ich will, dass den Leuten nichts schlechtes in Form eines Abstiegs widerfährt", berichtete Klos, der die drei, vier Wochen vor dem entscheidenden Duell gegen Stuttgart als "echt brutal" beschreibt.

Er habe wenig und unruhig geschlafen in dieser Zeit. Er sei zu Hause auch gegenüber seiner Freundin "unausstehlich" gewesen. "Es klappt nicht immer, berufliches und privates zu trennen. Das nimmt man dann einfach mit nach Hause. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Freundin weiß, wie sehr mein Herz an dem Verein und an dem Fußball hängt. Ich nehme den Stress gerne in Kauf, wenn ich weiß, dass alles gut ausgeht", sagte Klos.

Klos kommt aktuell auf ein Saisontor

Psychologische Hilfe habe er noch nicht in Anspruch genommen. "Ich war und bin jemand, der solche Dinge mit sich selbst ausmacht. Ich habe aber mit der Zeit gelernt, ein bisschen mehr darüber zu sprechen", sagte der Bielefeld-Kapitän. In der abgelaufenen Saison erzielte Klos fünf Treffer für den damaligen Aufsteiger. Es war seine erste Spielzeit in der Bundesliga. In dieser Serie kommt der Mittelstürmer auf ein Tor in fünf Einsätzen. Bei der Arminia war Klos erst mit 24 Profi geworden. 159 Tore in 368 Pflichtspielen erzielte er für die Ostwestfalen bislang. Vor seiner Zeit in Bielefeld hatte er für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg und den niedersächsischen Amateur-Klub MTV Gifhorn gespielt.