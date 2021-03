Bielefeld-Keeper Ortega reagiert auf möglichen Wechsel zum FC Bayern: "Eine Frage der Abwägung"

Torwart Stefan Ortega von Arminia Bielefeld wäre einem Wechsel zum FC Bayern München nicht abgeneigt. "Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe, zu spielen. Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit. Am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung", sagte der 28 Jahre alte Schlussmann des Bundesliga-Aufsteigers in einem Kicker-Interview.

Beim FC Bayern würde die Nummer eins der Ostwestfalen klar den Platz als Backup hinter Manuel Neuer einnehmen. Ortega wäre der direkte Ersatz für Alexander Nübel. Dessen Berater hatte zuletzt von der Option einer Ausleihe gesprochen, wenn sein Klient nicht mehr zum Spielen komme. Als möglicher neuer Klub einer zweijährigen Leihe würde bereits die AS Monaco genannt. Nübel kam am Mittwoch in der Champions League gegen Lazio Rom zu seinem erst dritten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.