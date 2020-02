2. Liga kompakt: Arminia Bielefeld nach 6:0 wieder Tabellenführer - Hannover 96 feiert Zieler

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 6:0 (2:0)

Rund 24 Stunden nach dem Verlust der Zweitliga-Tabellenführung an den Hamburger SV hat Arminia Bielefeld die Spitzenposition zurückerobert. Die Ostwestfalen schoben sich durch ein 6:0 (2:0) gegen Jahn Regensburg wieder am HSV vorbei und untermauerten eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Cebio Soukou (15.), Joan Simun Edmundsson (36.), Manuel Prietl (65.), Reinhold Yabo (87.) und Cedric Brunner (90.) trugen mit ihren Treffern zum Sieg bei, zwischendurch hatte der Regensburger Marcel Correia per kuriosem Eigentor getroffen (86.). Der Jahn kassierte nach dem 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth die zweite Pleite nacheinander, steht aber dennoch weiter im gesicherten Mittelfeld des Klassements.