Bielefeld-Torwart Ortega über Transfer-Gerüchte: Mit FC Bayern "würde ich mich beschäftigen"

Tauscht er den Neuling mit dem Rekordmeister? Der unter anderem beim FC Bayern München gehandelte Stefan Ortega von Arminia Bielefeld würde ein Engagement bei einem internationalen Spitzenklub auch als Nummer zwei weiterhin nicht ausschließen. "Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte der 28 Jahre alte Torwart in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Sollte ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?" , sagte der Schlussmann des Bundesligisten. Bei Bayern wird über einen Abschied des bisherigen Neuer-Backups Alexander Nübel spekuliert.

Ortega steht noch bis 2022 bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, wo er großen Anteil an der Rückkehr in die Bundesliga hatte und in dieser Saison alle bisherigen 28 Ligaspiele über die volle Distanz bestritt. Er war vor vier Jahren von 1860 München auf die Alm zurückgekehrt, nachdem er bereits von 2007 bis 2014 in der Jugend der Ostwestfalen ausgebildet worden war.