Bericht: Stefan Ortega weiter Transfer-Kandidat beim FC Bayern - Bielefeld-Torwart als Neuer-Backup?

Der Name des 29-Jährigen wird nicht das erste Mal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht und er selber hatte im April 2021 Bereitschaft signalisiert. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte er gesagt: Sollte ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?"