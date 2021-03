Bielefeld-Trainer Kramer verteidigt Bank-Platz von Kapitän Klos: "Würde es wieder machen"

Trainer Frank Kramer von Arminia Bielefeld hat nach dem 0:2 (0:0) gegen Werder Bremen seine Entscheidung verteidigt, Kapitän Fabian Klos erstmals in dieser Bundesliga-Saison nicht von Beginn an zu bringen. "Ich würde es genauso wieder machen, weil in jedem Spiel als Stürmer diese Wege, diese Sprints zu machen und gleichzeitig Spielentscheider zu sein, das ist fast unmöglich", sagte Kramer nach der aus Arminia-Sicht bitteren Pleite am Mittwochabend mit zwei Gegentoren in der zweiten Halbzeit.

Beim Debüt Kramers mit den Ostwestfalen drei Tage zuvor gegen Union Berlin (0:0) hatte der 33 Jahre alte Stürmer noch von Beginn an gespielt. Der Trainer berichtete, dass er mit dem Kapitän ein "längeres Gespräch" gehabt habe. "Ich habe ihm gesagt, dass es eine brutale Intensität ist, die wir gehen müssen.» Zudem habe er zu Klos gesagt: "Wir brauchen dich dann voll da, wenn es was abzuholen gibt." Der Fan-Liebling sei ein "Spielentscheider". Sein Plan sei nach dessen Einwechslung (62. Minute) auch noch fast aufgegangen. "Er hat gezeigt, dass er echt was bewirken kann."