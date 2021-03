Bielefeld trennt sich torlos von Union Berlin: Heftiger Crash bei Kramer-Debüt

Nach zuletzt sechs Gegentoren in zwei Spielen blieb die Arminia am Sonntagabend hinten dicht - 0:0 gegen Union Berlin. Die Partie in Bielefeld war für Arminia-Trainer Frank Kramer die erste Partie an der Seitenlinie. Der 48-Jährige war in Bielefeld am Anfang der Woche als Nachfolger des entlassenen Uwe Neuhaus präsentiert worden. Kramer tauschte seine Mannschaft auf zwei Positionen im Vergleich zum Spiel von Vorgänger Neuhaus in Dortmund (0:3): Michael Vlap und Masaya Okugawa rückten für Andreas Voglsammer und Ritsu Doan in die Startelf.

