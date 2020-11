Bienvenue à Leipzig! Paris Saint-Germain bezieht Quartier in der Messestadt

Leipzig. Die französischen Fußball-Stars sind da! Vor dem Champions-League-Gastspiel bei RB Leipzig am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr) ist Frankreichs Meister Paris Saint-Germain am Dienstagmittag in der Messestadt gelandet. Gegen 11 Uhr setzte der Flieger des Teams von Thomas Tuchel am Flughafen Leipzig-Halle auf. Per Bus ging es im Anschluss ins Hotel. Angel di Maria und Co. wohnen standesgemäß im Steigenberger im Herzen der größten sächsischen Stadt.