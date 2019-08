Bier und Bratwurst im Bundesliga-Stadion: So viel Geld verlangen die Klubs in der Saison 2019/20

Die Fußballfans zieht es ab dem 16. August wieder in die Bundesliga-Stadien. Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC startet am Freitag (20.30 Uhr) die Saison 2019/20. Neben vielen Toren kommen die Anhänger dann auch wieder in den Genuss von Bier und Bratwurst. Die Preise variieren in den 18 Arenen stark. So zahlen beispielsweise die Besucher im Signal Iduna Park 50 Cent weniger für ein Bier als in der Allianz Arena. Kurios: Aufsteiger SC Paderborn nimmt für ein Bier 4,38 Euro.