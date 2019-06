Oliver Bierhoff lobt DFB-Frauen: "Teamgeist, Entschlossenheit, Wille"

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft kämpft am Montag im letzten Gruppenspiel gegen Südafrika um den Einzug ins Achtelfinale der Frauen-WM. Vor der Partie in Montpellier sprach Oliver Bierhoff im ARD-Interview über das Team von Marina Voss-Tecklenburg. Der DFB-Teammanager erklärte, warum die zwei knappen 1:0-Siege zum Auftakt gegen China und Spanien den deutschen Fans Anlass zur Hoffnung geben sollten.

"Man hat gesehen, dass ein Start ins Turnier immer schwer ist – vor allem für so eine junge Mannschaft mit 15 Spielerinnen, die noch keine Weltmeisterschaft gespielt haben. Ich kenne das selber, man weiß nie, wo man steht. Es ist aber ein Teamgeist da, eine Entschlossenheit und ein Wille", lobte Bierhoff die Einstellung der DFB-Elf. Der 51-Jährige habe der Bundestrainerin persönlich geschrieben, dass so ein Start gar nicht schlecht sei. "In jedem Turnier gibt es ein Spiel, das muss man überwinden - und dann fliegt man eigentlich", so Bierhoff.