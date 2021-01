DFB-Direktor Bierhoff erneuert Kritik am deutschen Nachwuchs: "Lage sieht nicht gut aus"

Beim Deutschen Fußball-Bund zeichnet Oliver Bierhoff als Direktor Nationalmannschaften und Akademie auch für die langfristige Entwicklung verantwortlich. Und in dieser Rolle hat der 52 Jahre alte ehemalige Top-Stürmer nun erneut vor einer Fehl-Entwicklung im deutschen Fußball gewarnt: "Wenn wir dauerhaft mit unserer Nationalmannschaft an der Weltspitze mitspielen wollen - und das ist unser Anspruch und erklärtes Ziel - müssen wir kontinuierlich auf einen Pool von starken Talenten und damit Nationalspielern von morgen zurückgreifen können. Hier sieht die Lage aktuell nicht gut aus", schrieb Bierhoff in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. Anzeige

Bierhoff zufolge hat die Dichte deutscher Top-Talente seit der Generation der Weltmeister von 2014 zu stark abgenommen: "Wir haben immer noch Ausnahmetalente - wie etwa Kai Havertz, Florian Wirtz oder Youssoufa Moukoko", glaubt Bierhoff. "In allen Jahrgängen finden sich vereinzelt diese Talente, aber eben nur vereinzelt - und nicht mehr in einer Vielzahl wie noch vor Jahren." Dass bei den Bundesliga-Klubs vermehrt auf ausländische Talente gebaut werde – etwa bei Borussia Dortmund mit Erling Haaland (Norwegen), Jadon Sancho (England) und Co. – sehe er mit "großer Beunruhigung".

Bierhoff fordert zügige Reformen im Nachwuchsbereich

Bierhoff sieht die Lösung des Problems vor allem in einer Anpassung der Ausbildung im Jugendbereich: "Wir brauchen mehr Spieler mit Bolzplatzmentalität", meint er. Die individuelle Klasse der Dafür brauche es unter anderem kleinere Spielformen, "die das freie Spielen und mehr Ballkontakte fördern". Zudem sollten im Jugendbereich Wettbewerbsformen gefördert werden, "die es den Vereinen erlauben, die individuelle Entwicklung der Spieler über den Mannschaftserfolg zu stellen."