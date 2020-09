Verständnis für Kritik: Bierhoff reagiert nach Shitstorm wegen DFB-Flug und kündigt Nachdenken an

Für die Anreise der Nationalmannschaft zum Länderspiel gegen die Schweiz in Basel musste der Deutsche Fußball-Bund viel Kritik einstecken. Die Mannschaft hatte die Strecke von Stuttgart nach Basel – rund 180 Kilometer Luftlinie entfernt – nämlich mit dem Flugzeug angetreten, statt mit dem Mannschaftsbus oder dem Zug. In den Sozialen Medien, vor allem auf Twitter, hatte dies einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Sogar ZDF-Kommentator Oliver Schmidt merkte während der Übertragung der Partie gegen die Schweiz (1:1) seine Bedenken an der Umweltverträglichkeit des Reisemittels an. Und während sich der Verband am Sonntagabend noch verteidigte, lenkte man nun in Person von Oliver Bierhoff ein.