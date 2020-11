Bierhoff schließt DFB-Rückkehr von Hummels, Müller und Boateng weiter aus: "Macht etwas mit Gruppe"

Trotz der Topleistungen von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller in ihren Klubs kommt das Weltmeister-Trio nach wie vor nicht für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft in Frage. DFB-Direktor Oliver Bierhoff deutete an, dass eine solche Aktion die wachsende Hierarchie der Mannschaft durcheinander bringen würde.