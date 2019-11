Bierhoff exklusiv zur Trainersuche beim FC Bayern: „Flick hat die Qualität und Kompetenz“

Nach dem Aus von Niko Kovac tritt Hansi Flick vorerst die Nachfolge auf der Trainerbank des FC Bayern an. DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist überzeugt, dass dies eine Lösung ist, die Erfolge verspricht. Im SPORTBUZZER-Interview spricht Bierhoff über Flick, den Trainerwechsel und einen möglichen Nachfolger für Kovac.

Herr Bierhoff, wie überrascht waren Sie am Sonntagabend von der Entlassung des Bayern-Trainers Niko Kovac? Es hat sich so ein bisschen angedeutet. Man hat gemerkt, dass es mehr war, als nur ein schlechtes Ergebnis. Den Zeitpunkt habe ich so nicht erwartet, da es ja zunächst hieß, dass man mit Niko in die nächsten beiden Spiele geht - aber wahrscheinlich hat man sich gemeinsam in die Augen geschaut und am Ende gefunden, dass dies für alle Seiten die beste Lösung ist.

Hätten Sie vor der Saison damit gerechnet, dass der erste Trainerwechsel ausgerechnet beim Doublesieger passieren wird? Man hat ja schon in der letzten Saison gesehen, dass es ein Dauerthema war, dass viel Unruhe da war - obwohl Bayern oben stand. Mir tut es leid für Niko, der ein akribischer und ordentlicher Arbeiter ist und den ich bei der kroatischen Nationalmannschaft immer als offen und nett empfunden habe. So früh in der Saison war damit sicher nicht zu rechnen.

Mit Niko Kovac ist nun wieder ein sehr prominenter Name auf dem Markt - was bedeutet dies für die anderen Trainer in der Bundesliga? Man muss erstmal abwarten, was Niko überhaupt vor hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht erstmal eine Pause einlegen will nach den sehr intensiven Jahren in Frankfurt und dem schnellen Sprung nach München mit extrem hoher Belastung. Aber natürlich ist er irgendwann wieder auf dem Markt und dann sicher interessant für viele Klubs.

Bierhoff schwärmt von Hansi Flick

Die Trainerausbildung ist gerade beim DFB ein großes Thema - wen würden Sie den Bayern ans Herz legen? (Lacht) Ich gehe davon aus, dass Hansi (Flick) erst mal die beiden Spiele macht, dann ist Länderspielpause. Ich kann mir gut vorstellen, dass man versucht, bis dahin in Ruhe einen neuen Trainer zu finden. Wobei sich die Verantwortlichen sicher schon vorher ein paar Gedanken gemacht haben.

Sie kennen Flick aus seiner DFB-Zeit bestens. Würden Sie im den Cheftrainerposten bei Bayern dauerhaft zutrauen? Auf jeden Fall hat Hansi die Qualität und die Kompetenz dazu. Ich glaube, dass es auch viel davon abhängt, was er für Vorstellungen hat. Jedenfalls kann man bei Bayern froh sein, so einen Mann zu haben, der diesen Posten jetzt - mindestens vorübergehend - bestens ausfüllen kann.

