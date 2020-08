DFB-Direktor Bierhoff reagiert auf Müller-Rückkehr in die Nationalelf: "Das hat nichts mit Sturheit zu tun"

Löw erklärt Entscheidung gegen Müller

Auch Bundestrainer Löw sieht "zum jetzigen Zeitpunkt" keinen Anlass, die Triple-Gewinner Müller und Boateng in die Nationalmannschaft zurückzuholen. "So, wie es jetzt aussieht, ist dieser Weg gut, und da gibt es keine Veranlassung, was zu verändern", sagte Löw während einer Pressekonferenz zur Kader-Bekanntgabe für die anstehenden Spiele in der Nations League. Er sei allerdings auch der Letzte, der seine Entscheidungen nicht korrigiert, "wenn Zeitpunkt X kommt".