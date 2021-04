Big Points im Abstiegskampf: Santamaria-Eigentor beschert Bielefeld den Sieg gegen Freiburg

Das sind echte Big Points! Arminia Bielefeld hat am Freitagabend durch einen 1:0 (0:0)-Sieg im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze verlassen. Ein Eigentor des Freiburger Sommerneuzugangs Baptiste Santamaria (68. Minute) sorgte für den ersten Heimsieg der Ostwestfalen unter Trainer Frank Kramer. Während Bielefeld mit dem Sieg auf der Alm auf Platz 14 springt und Hertha BSC, Mainz 05 und den 1. FC Köln damit hinter sich lässt, bedeutet die Pleite für Freiburg einen Rückschlag im Kampf um die Europacup-Plätze. Der SCF bleibt mit 37 Zählern und sechs Punkten Rückstand auf Conference-League-Rang sechs Tabellen-Zehnter. Anzeige

Beim Abstiegskandidaten aus Bielefeld rückte für das Freitagabendspiel gegen den SCF wieder Kapitän Fabian Klos in die Startelf. Der Stürmer war zuletzt angeschlagen und am vergangenen Wochenende bei Mainz 05 (1:1) eingewechselt worden. Zurück bei den Bielefeldern war nach einer Gelbsperre auch Innenverteidiger Amos Pieper. Bei den Gästen aus Freiburg stand Mittelfeldspieler Nicolas Höfler nicht im Aufgebot, weil er Vater geworden ist, wie der SC bei Twitter mitteilte. Streich musste zudem umbauen, weil sich der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo nach seiner Corona-Infektion weiter in Quarantäne befindet und die Angreifer Lucas Höler und Ermedin Demirovic für das Spiel gesperrt waren.

Obwohl der Coach seine Stürmer Nils Petersen und den Niederländer Guus Til zunächst auf der Bank ließ, zeigten sich die überlegenen Freiburger zumindest in einer Aktion in der ersten Halbzeit gefährlich. Nach einer Hereingabe von Santamaria verpasste Roland Sallai knapp das 1:0 für die Gäste (17.). Der Ungar traf den Ball zwar nicht richtig, die Kugel rollte jedoch noch knapp am Tor von Keeper Stefan Ortega vorbei. Weitere Möglichkeiten spielte sich die Streich-Elf trotz höherer Spielanteile nicht heraus.