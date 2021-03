Bijol gesperrt, Elez von Beginn an: Hannover 96 muss im Mittelfeld umbauen

Drei Jahre schon ist es her, dass Josip Elez nach Hannover kam. Seine Stellenbeschreibung entsprach dem eines Innenverteidigers. Inzwischen hat sich 96 damit abgefunden, dass Elez nicht mit Zweikämpfen oder Kopfbällen glänzt. Die Kraft zieht der Kroate aus seiner Ruhe, seine Stärke ist der Spielaufbau – wie beim 5:2 in Nürnberg, dem letzten klaren Sieg, den 96 feierte. Wiederholung erwünscht, am Samstag bei Erzgebirge Aue.

Elez von Beginn an auf der Sechs?

„Basdas und Elez haben das souverän gemacht“, sagte 96-Boss Martin Kind nach dem 5:2. Elez spielte den Mittelfeldsouverän auf dem Sechserposten, Baris Basdas Innenverteidiger. Mit diesen Startpositionen geht 96 auch am Samstag ins Rennen.