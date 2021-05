Die Bilanz von Fritz Keller als DFB-Chef: Deshalb hat er an der Verbandsspitze keine Zukunft

Das war am 27. September 2019, als auf dem DFB-Bundestag 257 Delegierte nach einem einstimmigen Votum noch Applaus spendeten. Davon ist 584 Tage später nichts mehr geblieben. Seit dem Wochenende hängt ein historisches Misstrauensvotum über dem 13. Präsidenten der DFB-Historie. Die Chefs der Regional- und Landesverbände fordern den Rücktritt: mit 26 Ja-Stimmen für die Abberufung, neun Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen. Der 64-Jährige muss für sich ausloten, wie lange er das Kreuzfeuer der Kritik noch aushält. Auch wenn sein Intimfeind, Generalsekretär Friedrich Curtius, der ebenfalls seines Amtes enthoben werden soll, Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge bei je 13 Gegenstimmen nicht unerheblich beschädigt sind. Curtius ließ nach dem Votum am Montag über den DFB mitteilen: "Ich stehe für Gespräche zu konstruktiven Lösungen für den DFB jederzeit zur Verfügung, dies umfasst selbstverständlich auch meine Funktion." Persönliche Konsequenzen zog er zunächst nicht.

Muss der DFB-Vorstand Keller zum Rücktritt zwingen?

Alle Skeptiker könnten sich bestätigt fühlen, dass sich der ehemalige Präsident des SC Freiburg an dieser Herausforderung verheben musste. Um die Klammer zu bilden, fehlte ihm einiges – auch an Gespür für die internen Strömungen. Amateure und Profis lagen bereits bei seinem Amtsantritt im Clinch, die Frauen fühlten sich als fünftes Rad am Wagen, den oft wie ein Gutsherr führenden Grindel mit seinen Zuständigkeiten in UEFA und FIFA konnten viele Verbandsangestellte nicht mehr gut leiden: Diese Gräben sollte der leutselige Genussmensch schließen. Nur: Wenn die damals herrschenden Streitpunkte einer kleinen Schlucht am Kaiserstuhl glichen, hat sich jetzt ein Grand Canyon aufgetan. Dass ausgerechnet Keller seinen Gegenspieler Koch mit einem der schlimmsten Nazi-Richter verglich, machte ihn für viele untragbar. Die hauseigene Ethikkommission hat den Fall geprüft und für mögliche Konsequenzen an das Sportgericht beim Verband verwiesen.