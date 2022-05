Mit großem Bild und Blumen von den Bossen: Niklas Süle beim FC Bayern offiziell verschiedet

Der FC Bayern hat Nationalspieler Niklas Süle offiziell verabschiedet. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bekam der Abwehrspieler am Sonntag in München von Vorstandschef Oliver Kahn, Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Blumenstrauß und ein großes Bild überreicht.

Nagelsmann verwehrt Süle Startelf-Einsatz im letzten Heimspiel

Die Zukunft von Corentin Tolisso, der damals für eine Ablöse von 41,5 Millionen Euro als Rekordeinkauf gekommen war, ist noch offen. Der Mittelfeldakteur, dessen Vertrag ebenfalls nach dieser Saison ausläuft, hatte sich auch aufgrund vieler Verletzungen nicht für einen neuen Vertrag empfehlen können. Mit Torhüter Sven Ulreich hatte der FC Bayern am Samstag um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert.

Süle spielte in seinem letzten Bayern-Heimspiel nicht von Beginn an: "Er hat gegen Mainz die Chance gekriegt, hat kein gutes Spiel gemacht und am Ende ist es immer noch ein Leistungsprinzip", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel beim Streamingdienst DAZN zu Süle. "Wir haben natürlich auch die Situation, dass wir schauen müssen, wer die Kette nächste Saison ist. Niklas ist nächstes Jahr nicht mehr da und da gibt es viele Trainer, die hätten ihm keine Minute gegeben. Es steht seit Wochen fest, dass er zum BVB wechselt und er hat immer, wenn er fit war, gespielt."