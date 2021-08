Von Biles über Schleu bis Zverev: Das sind die Gesichter der Olympischen Spiele 2021

Die Masken verdeckte vieles, nicht aber die tränennassen Augen. So waren die Olympioniken meistens bei den Siegerehrungen und Interviews in Tokio zu sehen. Und doch bleiben den Fernsehzuschauern viele Gesichter, die für eine Geschichte stehen, in Erinnerung. Skurrile, tieftraurige, euphorische, verzweifelte und gerührte. Der SPORTBUZZER präsentiert die Gesichter der Olympischen Spiele 2021.

