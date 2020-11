"Bin in der Form meines Lebens": Box-Profi Wojcicki enttäuscht über Absage

Das Heimspiel wäre nicht weit entfernt gewesen, am 14. November hätte Patrick Wojcicki mit einem Sieg im IBF-Eliminator-Kampf gegen Patrice Volny den letzten Schritt in Richtung WM-Fight machen können - stattdessen muss sich der Wolfsburger Box-Profi nun in Geduld üben. Eine bittere Pille - zumal der Mittelgewichtler in der Vorbereitung bestens unterwegs war.

Absage am Freitag

Unter der Woche hatte der 29-Jährige noch gehofft, dass der Fight trotz aller neuen Corona-Maßnahmen steigen könnte, die Absage gab's dann am Freitag - der Sauerland-Boxstall will das Risiko angesichts der jüngsten Entwicklungen nicht eingehen. "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Auf diesen Fight habe ich lange gewartet", sagt Wojcicki. "Es war die Chance, meinen Durchbruch zu starten."