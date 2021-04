"Bin wegen Nagelsmann hier": Wie reagieren RB Leipzigs Spieler auf Wechselwunsch?

Leipzig. „Wenn ich ehrlich bin, bin ich wegen Nagelsmann hier, wegen ihm unterschrieb ich erneut“, gab RB Leipzigs Linksverteidiger Angelino im vergangenen Jahr gegenüber der spanischen Marca zu Protokoll. „Ich bin sehr glücklich mit ihm und der Art, wie er spielen lässt. Alles was er vermittelt, seine Taktik, passt perfekt zu mir.“ Im Januar, nachdem er einen langfristigen Vertrag an der Pleiße unterzeichnet hatte, schob er in Richtung seines Trainers nach : „Er ist sehr direkt, hat einen guten Kontakt zu allen Spieler, hat mir vom ersten Tag an das Vertrauen geschenkt und meiner Karriere einen großen Schub gegeben.“

Große Rolle bei Kaderplanung

Was passiert im Saisonendspurt?

Und nun? Am Freitag steht für RB das Halbfinale im DFB-Pokal an. Es geht um viel. Der erste Titel für die Sachsen ist möglich. Werden die Profis um Poulsen ihrem Noch-Chef folgen, der ihnen in schillernden Farben so überzeugend eine gemeinsame Zukunft skizzierte, und sie nun, wenn man es hart formulieren möchte, sitzen lässt? Die Antwort darauf könnte ein Fingerzeig sein für das, was in der kommenden Saison wartet, wenn der Trainer am Cottaweg Jesse Marsch oder anders heißt.