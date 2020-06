Birger Verstraete vor Sommer-Abschied vom 1. FC Köln? Bericht über Transfer zu Royal Antwerpen

Birger Verstraete vom 1. FC Köln steht vor einem Wechsel zu Royal Antwerpen. Wie mehrere Medien berichten, ist ein Leih-Geschäft mit Kaufoption im Gespräch. Der vertraglich bis 2023 an den Bundesligisten gebundene defensive Mittelfeldspieler wurde demnach am Freitag vom Training des FC freigestellt, um Vertragsgespräche beim belgischen Erstligisten führen zu können. Die belgische Zeitung Het Nieuwsblad hatte zuerst über das Interesse der Flamen an Verstraete berichtet.

Verstraete war im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro vom KAA Gent zu den Kölnern gewechselt. In den Plänen von Trainer Markus Gisdol spielte er zuletzt keine Rolle mehr und stand in diesem Jahr nicht einmal im Kader. Der 26-Jährige hatte vor dem Bundesliga-Neustart für mächtig Wirbel gesorgt, als er den Verein in einem Interview in seiner Heimat für dessen Umgang mit den Corona-Maßnahmen kritisierte.

