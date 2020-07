Bis 2022: Maik Salewski verlängert beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Fußball-Regionalligst 1. FC Lokomotive Leipzig hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Maik Salewski verlängert. Das teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit. Damit bleibt der 30-Jährige bis 2022 ein Blau-Gelber.

Paul Schinke war vor der Saison 2015/2016 von Rasenballsport zu Lok Leipzig gewechselt. Der Mittelfeldspieler hatte – nach dem verpassten Aufstieg in die dritte Liga – als einziger Akteur einen gültigen Vertrag über die Spielzeit 2019/2020 hinaus. ©

Sportplatz bis Fußball-Tempel: So sehen die Stadien der letzten DDR-Erstligisten heute aus

Auch Salewski selbst ist glücklich über das neue Arbeitspapier: „Ich möchte gern ein großes Dankeschön an Lok und alle Personen drumherum aussprechen, für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Wertschätzung meiner Person. Ich bin froh, dass die Verhandlungen so problemlos über die Bühne gegangen sind. Ich fühle mich bei Lok einfach pudelwohl und freue mich sehr, dass ich hier noch einmal zwei Jahre spielen darf. Ich hoffe, dass wir an die Leistungen der letzten Saison wieder anknüpfen können, wir wieder eine geile Truppe werden und bin sehr zuversichtlich, dass wir die kommenden Spiele wieder rocken werden.“ gefa mit PM