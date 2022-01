Bis 2023: Benjamin Schmidt verlängert Vertrag bei Chemie Leipzig

Teistungen. An seinem 32. Geburtstag hat Chemie -Urgestein Benjamin Schmidt im Trainingslager in Teistungen seinen Vertrag verlängert. Seinen 244 Pflichtspieleinsätzen für den Fußball-Regionalligisten aus Leipzig-Leutzsch sollen noch viele folgen, denn das defensive Mittelfeld-Ass bleibt seinem Verein bis Sommer 2023 treu. Dies teilte die BSG am Freitagabend mit.

Trainer Miro Jagatic sagt über den derzeit dienstältesten Kicker seiner Elf: „Er ist eine Identifikationsfigur! Nicht nur sportlich bereit immer und alles zu geben und für den Verein unterzuordnen, sondern auch menschlich ein entscheidender Faktor für die gute Stimmung im Team. Es ist ein klares Signal in die richtige Richtung und es ist schön, dass es noch solche Spieler gibt!“ Jagatic ist hocherfreut, dass es mit der Verlängerung geklappt hat – noch dazu am Ehrentag des Spielers.

Schon mit sechs Jahren rannte der kleine „Benny“ im Leutzscher Holz dem runden Leder hinterher. Weil er von einer Profikarriere träumte, verließ er seinen Heimatverein lediglich 2011 für drei Jahre, um bei RB Leipzig sein Glück zu versuchen. An diesem Samstag will Schmidt in Teistungen mit der Chemie-Elf ein starkes Testspiel gegen Wernigerode auf den Rasen zaubern, um nächste Woche mit breiter Brust in die Viertliga-Rückrunde zu starten.