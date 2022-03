Bis 2023: Buschmann bleibt dem HC Elbflorenz treu

Dresden. Bei den Handballern des HC Elbflorenz schreiten die Personalplanungen für die neue Saison weiter voran. Jetzt vermeldete der Zweitligist, dass Arseniy Buschmann seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Der 29-Jährige gehört zu den dienstältesten Spielern im HCE-Dress, kam 2016 von Anhalt Bernburg an die Elbe und gehörte in der folgenden Saison zu den Aufstiegshelden. Damit geht der aus Smolensk stammende Rückraumspieler bereits in seine siebente Spielzeit in Dresden.

