Bis zu 22 Teams in der Sachsenliga: Landesverband sucht nach alternativem Spielmodus

Leipzig. Die Planung der kommenden Fußball-Saison auf Landesebene nimmt nach und nach Gestalt an. Am Dienstagabend beriet sich der Spielausschuss des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) mit den meisten der für 2020/21 möglichen 22 Sachsenligisten in einer Videokonferenz. Einige fehlten entschuldigt in der Schalte, einige potenzielle Aufsteiger haben ihre Absichten auch noch nicht schriftlich erklärt. Der SSV Markranstädt indes hat das als Erster der hiesigen Landesklasse Nord bereits getan.

Bis zum 15. Juni haben die Vereine noch Zeit, die Frist dafür wurde wegen der besonderen Lage in diesem Jahr verlängert. Wenn alle in Frage kommenden Teams dabei sein wollen, würden voraussichtlich am 5./6. September in der Sachsenliga 22 Mannschaften an den Start gehen, sofern „Corona“ nicht noch einen Strich durch die Planung macht. „Dieser Auftakttermin würde allen eine ordentliche Saisonvorbereitung ermöglichen“, betont Spielausschuss-Chef Volkmar Beier. Da sich allerdings bei 22 Teams kaum zu bewältigende 42 Spieltage ergäben, sucht Beier mit seinen Mitstreitern und den Vereinen nach einem alternativen Modus: „Im Gespräch ist die Bildung von Staffeln und danach eine Playoff- sowie eine Playdown-Runde. Möglich wäre aber auch, nur eine Hinrunde mit 21 Spieltagen zu spielen und dann Playoffs und Playdowns folgen zu lassen.“