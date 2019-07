"Bis zu 75 Spieler am Tag": Jan Schlaudraffs erstes Interview als 96-Sportdirektor

Muss 96 aufsteigen?

Es muss nicht der Aufstieg sein. Für uns ist aber wichtig, dass wir wissen: Wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, viele Spiele zu gewinnen. Dieses Selbstvertrauen sollten wir haben. Wir haben die nötige Qualität. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der VfB Stuttgart mit seinen finanziellen Möglichkeiten Topfavorit ist. Dahinter wird es ein enges Rennen – mit Hamburg, Nürnberg, uns und auch anderen Mannschaften. Die Leistungsdichte in der 2. Liga ist sehr eng zusammen.

Es ist Ihr erster Interview-Termin nach fast drei 96-Monaten. Warum haben Sie sich so lange zurückgehalten?

Weil es wichtig war, dass wir erst einmal im Hintergrund viele Dinge auf den Weg bringen. Nach dem etwas größeren Umbruch, der vollzogen werden sollte und musste, wollte ich keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Für den Verein und mich war es eine gute Wahl, das so zu machen. Es ist nicht wichtig, groß zu reden oder Werbung für sich zu machen. Sondern es geht darum, Dinge auf den Weg zu bringen, die den Klub wieder nach vorne bringen.

Was hat Sie in der Zeit als Sportdirektor am meisten überrascht?

Es war am Anfang schon sehr viel, was auf mich eingeprasselt ist – vor allem, was man an Spielern angeboten bekommt. Manchmal waren es bis zu 75 Spieler am Tag. Da hatte ich schon ab und zu Probleme, hinterherzukommen. Nach einer Stunde im Meeting habe ich anschließend mindestens 20 entgangene Anrufe auf meinem Handy und 15 neue Mails im Postfach. Das dann abzuarbeiten, ist nicht ganz so einfach. (lacht). Aber ich will mich nicht beschweren, denn es war auch sehr spannend. Und wir versuchen, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen.

Auch auf die von Gerry Zuber? Der war unter Ihrem Vorgänger Horst Heldt schließlich Kaderplaner. Spielt er noch eine Rolle bei 96?

Nein. Gerry Zuber ist noch da, aber spielt in dem Bereich für uns keine Rolle.