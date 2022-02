Bischofswerda-Trainer Rietschel über Kapitän: "Corona-Pause kommt Cermak entgegen"

Dresden. In der Fußball-Oberliga Süd geht es an der Staffelspitze äußerst eng zu. Der VfB 1921 Krieschow und Aufsteiger Budissa Bautzen führen mit jeweils 27 Punkten, dahinter folgt ein Trio mit jeweils 26 Zählern. Titelfavorit Rot-Weiß Erfurt (6.) hat bislang schon 24 Punkte auf dem Konto, aber drei Spiele weniger bestritten als der Tabellenführer. Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV, am Wochenende aufgrund vieler Corona-Fälle mit einer Spielpause versehen, rangiert auf Platz neun. Cheftrainer Frank Rietschel stellte sich nun zum SPORTBUZZER-Interview. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Rietschel, 2022 noch nicht gespielt, aber drei Punkte am Grünen Tisch verloren. Was sagen Sie dazu? Frank Rietschel: Ein Rückzug während der Saison führt fast immer zu bitteren Pillen für einige Teams. Wir haben unseren Dreier vom 1:0-Auswärtssieg verloren. Andere, wie Bautzen, hatten noch gar nicht gegen Merseburg gespielt. Und Neugersdorf bekam nach dem 0:0 nur einen Zähler abgezogen. Wir können es nicht ändern.



Apropos Neugersdorf. Am 5. März kommt es zum Sohn-Vater-Duell. Ist das Derby gegen den FC Oberlausitz schon ein Thema in der Familie? Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich, dass Niclas in Neugersdorf die Chance bekommt, mit seinen 19 Jahren in der Oberliga Fuß zu fassen. Er ist sehr ehrgeizig und hat sich das alles erarbeitet. Leider haben sie am Wochenende in Zorbau verloren. Auf jeden Fall wird es für meine Frau Anja einfacher, da sie nicht überlegen muss, wo sie am 5. März zuschauen wird.

Das Heimspiel gegen den FC An der Fahner Höhe musste aufgrund vieler Corona-Fälle abgesagt werden. Wie geht es jetzt weiter? Am kommenden Wochenende sind wir spielfrei, am 26. Februar empfangen wir den SV 09 Arnstadt. Dann werden alle Spieler geimpft, geboostert oder genesen sein. Das traf allerdings auch auf 96 Prozent unserer Spieler vor dem Heimspiel gegen den FC An der Fahner Höhe zu – und trotzdem hat es einen nach dem anderen erwischt. Am Ende waren nur drei Torhüter und zehn Spieler einsatzfähig.

Hat der Verein über Neuverpflichtung nachgedacht, nachdem Abwehrspieler Przemyslaw Przysowa nach Neustrelitz gewechselt ist und sich Kapitän Pavel Cermak verletzt hat? Sicher war das ein Thema, aber in der Winterpause ist das immer eine schwierige Sache. Die Lücke im Kader, die durch den Weggang von Przysowa entstanden ist, werden wir mit einem Spieler aus der zweiten Mannschaft oder aus dem A-Junioren-Kader zu schließen versuchen. Und bei Pavel Cermak setzen wir auf eine schnelle Genesung. Die Corona-Pause kommt ihm entgegen.

Wann hat er sich verletzt? Im Trainingslager in Belek. Beim Testspiel gegen Khazar Lenkoran aus der 2. Liga Aserbaidschans. Er wurde in der letzten Minute gefoult und hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Sechs Wochen Pause wurden angezeigt, aber ich denke, Pavel beginnt nächste Woche wieder mit dem Aufbau-Training.