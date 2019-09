Bischofswerdaer FV beurlaubt Trainer Erik Schmidt

Bischofswerda. Also doch. Nach der vertagten Krisensitzung am Sonntagabend, hat sich Regionalligist Bischofswerdaer FV am Montag von seinem Cheftrainer Erik Schmidt getrennt. „Uns ist das nicht leicht gefallen, denn wir haben Erik viel zu verdanken“, sagte Präsident Jürgen Neumann, der bis zuletzt hinter dem 40 Jahre alten Coach stand. „Es gab unterschiedliche Meinungen im Vorstand, letztendlich haben wir uns so entschieden, weil wir Signale vernommen haben, dass die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Trainer nicht mehr gestimmt hat.“ Hinzu kam der fehlende sportliche Erfolg, mit nur zwei Punkten aus sieben Spielen.