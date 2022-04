Bischofswerdaer FV hat sich vom Debakel erholt – Bautzen spielt remis

Dresden. Der FC Rot-Weiß Erfurt hält weiter Kurs in Richtung Regionalliga Nordost. Nach dem 8:1-Kantersieg am Gründonnerstag gegen den Bischofswerdaer FV erhielten die Blumenstädter am Ostermontag Schützenhilfe vom VfB 1921 Krieschow, der sich vom Tabellenzweiten VFC Plauen zu Hause 2:2 trennte. Die Erfurter haben nunmehr vier Zähler Vorsprung auf Plauen, zudem zwei Spiele weniger bestritten als die Vogtländer. Anzeige

Der Bischofswerdaer FV zeigte sich vier Tage nach dem Debakel im Erfurter Steigerwaldstadion im Heimspiel gegen den FC An der Fahner Höhe gut erholt, hatte aber kein Schlussglück (0:0). BFV-Trainer Frank Rietschel konnte wieder auf Jonas Krautschick, Paul Fromm und Martin Sobe zurückgreifen, die allesamt aufgrund von Sperren in der Blumenstadt gefehlt hatten. Die erste Chance zur Führung verzeichnete Bruno Schiemann für die Hausherren (3.). Auch Jonas Krautschick verpasste das 1:0 für die Schiebocker (12., 21.). Schließlich scheiterte Ricards Zaldovskis am Gäste-Keeper Max Reinwald (24.). Zur Pause stand es 0:0, weil auch Paul Fromm mit seinem Kopfball kein Glück hatte (41./Latte). Auf der Gegenseite war es Carlo Preller, der zweimal zum Abschluss kam (7., 42.), aber Lukas Kycek im BFV-Tor auch nicht überwinden konnte.

Auch die zweite Halbzeit begann gleich mit einer Großchance – allerdings für die Gäste. Jonas Wiesner jagte das Leder freistehend über den Querbalken (48.). In der Folgezeit lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem der Bischofswerdaer Zaldovskis aus der Distanz knapp verzog (57.) und sein Kollege Steve Zizka nur die Torumrahmung traf (61.). Auch Routinier Jiri Valenta kam in eine gute Schussposition, verfehlte aber das Gehäuse (82.). So blieb es beim torlosen Remis. „Schade, der Sieg wäre sicher verdient gewesen. Aber die Jungs haben eine gute Reaktion nach der derben Niederlage in Erfurt gezeigt“, konstatierte BFV-Trainer Frank Rietschel.