Bischofswerdaer FV kassiert zweite Pleite in Folge

Fürstenwalde. In der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Bischofswerdaer FV 08 zum zweiten Mal in Folge verloren. Am 4. Spieltag kassierte das Team von Trainer Erik Schmidt eine 1:2 (0:0)-Niederlage bei Union Fürstenwalde. Mit sechs Punkten stehen die Schiebocker aber weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.