Bischofswerdaer FV und Budissa Bautzen verlieren – Neugersdorf mit torlosem Remis

In Wernigerode sorgten 641 Zuschauern im Mannsberg-Stadion bei der Oberliga-Rückkehr der Harzer nach 25 Jahren für eine großartige Kulisse. Kevin Hildach brachte den Aufsteiger nach 39 Minuten in Führung, nur 180 Sekunden später gelang Jiri Valenta mit einem verwandelten Strafstoß der Ausgleich. Das Siegtor für die Gastgeber markierte Paul Hans Kirchner (76.). „Wir hatten in den ersten Minuten etwas Mühe ins Spiel zu finden, haben aber dann mehr und mehr die Initiative übernommen.

Bei einem Chancenverhältnis von 6:3 zu unseren Gunsten, ist das Ergebnis unbefriedigend“, schätzte Einheit-Coach Frank Rietschel ein. Dennoch konnte der 50-Jährige mit dem Auftritt seiner Jungs zufrieden sein. „Im Strafraum fehlte uns dann aber etwas die Galligkeit. Eigentlich wäre nach so einem Spielverlauf schon ein Remis zu wenig gewesen, Der Spielausgang ist bitter“, so Rietschel. Ein abgefälschter Schuss von Bruno Schiemann, der das 2:1 bedeutet hätte, wurde wegen angeblichem Abseits aberkannt, Sekunden vor dem Abpfiff verpasste Einwechsler Steve Zizka das 2:2. Rietschel kündigte an, dass der BFV in dieser Woche noch weitere Neuzugänge bestätigen werde.

Ausgleich doppelt verpasst

In Bautzen sahen 280 Zuschauern im Stadion Müllerwiese eine schwache Vorstellung der Hausherren. Marvin Schindler (13.) und Tobias Sauerbier (57.) erzielten die Tore der Gäste, die schon kurz nach dem Anpfiff den Pfosten trafen, danach eine abgeklärte Vorstellung ablieferten und nach dem zweiten Treffer praktisch nichts mehr zuließen. Bei beiden Gegentoren sahen die Spreestädter nicht gut aus.