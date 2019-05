Bischofswerdaer FV und FCO Neugersdorf feiern Klassenerhalt

Dresden. Wie zu befürchten bzw. zu erwarten war, mussten die drei ostsächsischen Regionalligisten gegen den Abstieg kämpfen. Am Ende erwischte es Budissa Bautzen (26 Punkte), das zusammen mit Optik Rathenow (28) in die Oberliga absteigt. Aufsteiger Bischofswerdaer FV (34) und der FC Oberlausitz Neugersdorf (37) hielten mit Mühe und Not die Klasse. „Ohne Zweifel wäre es fantastisch, könnten drei ostsächsische Vereine in dieser vierten Liga bestehen. Aber ich sehe die wirtschaftlichen und damit finanziellen Möglichkeiten dafür in der Region nicht gegeben“, sagt FCO-Trainer Thomas Hentschel. „Daher bleibe ich dabei, auf kurz oder lang wird sich nur ein Verein in der vierten Liga halten. Und das wird auch nur mit der Bündelung der Kräfte, Finanzen und einer klaren sportlichen Philosophie möglich sein.“ Der 54-Jährige sieht seine Mission in Neugersdorf erfüllt und verlässt den Verein. Hentschel hatte Karsten Hutwelker, der nur acht Monate im Amt war, Ende Februar als Trainer abgelöst. Die Zahlen sprechen für ihn: 18 Punkte aus 15 Spielen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zu Schiebock gegen FC Oberlausitz 0:1 Bischofswerdaer FV – FC Oberlausitz Neugersdorf 0:1 © Steffen Manig

Anzeige

Hentschel hatte 2014 die Bautzener erstmals in deren Vereinsgeschichte in die Regionalliga geführt, war dann aber knapp zwei Jahre später beurlaubt worden. Es folgten Reimund Linkert und Torsten Gütschow als Trainer. 2017 blieb Budissa mit nur 18 Zählern als Tabellen-Vorletzter in der Liga, weil mehrere Mannschaften zurückzogen. Diesmal hängt sogar die Rote Laterne in der Spreestadt. Die schlechteste Rückrunde im 18er Feld (nur acht von 51 möglichen Punkten) und die mit Abstand schwächste Offensive (21 Tore in 34 Spielen) ließen nicht mehr zu. Auch in Bautzen gab es einen Trainerwechsel: Petrik Sander löste Gütschow ab, aber die Bilanz von nur vier Zählern aus zwölf Partien war indiskutabel. Ob es für Budissa überhaupt in der Oberliga weitergeht, darüber wird in den kommenden Tagen entschieden. Auch ein Neustart in der Landesliga scheint möglich. Letztendlich hängt wohl alles vom Hauptsponsor „Henschke Bau“, der seit Jahren einen Großteil des Etats stemmt.

Für Schiebock hat's zum Glück gereicht

In Bischofswerda wurde Trainer Erik Schmidt durchgehen der Rücken gestärkt. „Er hat uns in diese Liga geführt, im Notfall gehen wir mit ihm auch wieder in die Oberliga zurück“, hatte Präsident Jürgen Neumann mehrfach bekräftigt. Schmidt, seit 2013 auf der Bank und damals in der Landesliga(!) beginnend, lässt keinen Zweifel aufkommen, wie hoch er den Klassenerhalt einstuft: „Auf jeden Fall höher als den Aufstieg im Vorjahr!“ Überraschend: Erstmals seit Jahren spielten die „Schiebocker“ eine richtig schwache Rückrunde. Nach 21 Zählern in der ersten Halbserie folgten nur noch 13, „aber es hat zum Glück noch gereicht“, atmete Schmidt am vorletzten Spieltag tief durch.

Meister Chemnitzer FC holte in der Hinrunde die meisten Punkte (45), in der zweiten Halbserie hatte Vizemeister Berliner AK mit 35 Zählern die Nase vorn. Weil die Hauptstädter auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten, stand der CFC frühzeitig als künftiger Drittligist fest. Die Himmelblauen erzielten die meisten Tore (82) und kassierten zusammen mit dem BAK die wenigsten Gegentreffer (jeweils 36). Die Bischofswerdaer markierten nach Bautzen die wenigstens Tore (29), die Neugersdorfer bejubelten immerhin 40 Tore. Defensiv war Budissa durchaus regionalligatauglich, denn acht Teams kassierten mehr als 51 Gegentore. Der FC Oberlausitz präsentierte dagegen die zweitschwächste Defensive (64), die Bischofswerdaer (58) ließen fünf Mannschaften in dieser Kategorie hinter sich.

Die Torjägerkrone ging an den Chemnitzer Daniel Frahn mit 24 Treffern, gefolgt von seinem Mitspieler Dejan Bozic (21) und dem Babelsberger Tom Nattermann (18). Beste Neugersdorfer Torschützen waren Bocar Djumo und Josef Marek (je 6). Für den BFV 08 erzielte Frank Zille acht Tore, erfolgreichster Budisse war erneut der Ex-Laubegaster Tony Schmidt (vier), der Bautzen verlassen wird. Zuschauerkrösus war Chemnitz mit einem Heimschnitt von 4890 Besuchern, gefolgt von Erfurt (3875) und Leipzig (3034). Bautzen (566) landete auf Platz neun, in Bischofswerda (442) und Neugersdorf (324, zweitschlechtester Wert der Liga) war man mit den Zuschauer-Einnahmen nicht zufrieden.

ANZEIGE: Ab 15€ für dein #GABFAF Polo-Shirt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.