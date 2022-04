Bis Robert Weiße zurückkehrt: Lok Leipzig holt EX-ZFC-Coach Gökkurt als Co-Trainer

Leipzig. Ein Cheftrainer allein reicht nicht, um eine Profimannschaft zu betreuen. Das wissen auch die Verantworlichen beim 1. FC Lok Leipzig und mussten eine Lösung finden, damit Coach Almedin Civa bis September nicht an der Seitenlinie vereinsamt. Denn sein Co-Trainer Robert Weiße legt bis dahin eine Pause ein – ein Ersatz ist allerdings bereits gefunden. Koray Gökkurt, der bereits beim ZFC Meuselwitz als Cheftrainer aktiv war, weilt künftig in Probstheida. Civa erklärt: „Es ist gut, dass wir schnell Ersatz für Robert gefunden haben, der wie vor der Saison abgesprochen, aus beruflichen und privaten Gründen bis September erst einmal Pause machen muss.“

Neben seiner Trainer-Tätigkeit wird Gökkurt auch zum sportlichen Nachwuchsleiter für den Leistungsbereich und soll (zunächst bis Sommer 2023) als Schnittstelle zwischen den Talenten und den Profis fungieren. „Ich freue mich sehr, ein Teil des Teams zu werden und einen Verein wie Lok mit so einer großen Tradition in seiner Weiterentwicklung begleiten und unterstützen zu dürfen“, so der Neue.

Der erste Einsatz steht bereits am Samstag zu einer eher ungewöhnlichen Zeit (12 Uhr, live im MDR) an, denn der 1. FC Lok tritt bei Tasmania Berlin im Sportpark Lichterfelde an. „Samstag um 12 Uhr – das letzte Mal habe ich in der C-Jugend um diese Zeit gespielt“, scherzte Coach Almedin Civa am Mittwochabend bei der Pressekonferenz im Anschluss an den 2:0-Sieg gegen den ZFC Meuselwitz. Der Grund für den ungewöhnlichen Zeitpunkt liegt nicht im sportlichen Bereich, sondern neben dem Feld. Weil heute Abend (18:30 Uhr) das sportlich und emotional brisante Bundesliga-Derby Hertha gegen Union steigt, wird jeder Polizist im und um das Berliner Olympiastadion gebraucht. „So ist es eben. Man muss sich da als Viertligist hinten anstellen“, konstatierte Civa.