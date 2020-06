"Steve-Jones-Parcours" hilft: Bissendorfer Panther bereiten sich auf Neustart vor

In Zeiten vorsichtiger Lockerungsmaßnahmen zeigen sich die Bissendorfer Panther heimatverbunden und erkunden die Brelinger Berge. Zwischen der Großen Beeke und dem Jürsenbach, die beide in die Leine münden, macht sich das Bundesliga-Team in diesen Tagen auf den Weg zurück in die Normalität, wie auch immer diese in den nächsten Monaten aussehen wird.

"Unser Fitnesscoach kennt einige komische Strecken"

Zu den zwei Laufeinheiten in der Woche an der frischen Luft und mit dem gebotenen Abstand gehören auch ein paar Abstecher in die Wedemärker Feldmark – Trainer Tim Lücker kann sich gut vorstellen, dass diese schweißtreibenden Joggingkurse seinen Spielern als „Steve-Jones-Parcours“ in Erinnerung bleiben werden. „Unser Fitnesscoach kennt einige komische Strecken“, sagt er, „jedenfalls sind nach dem Laufen alle immer ganz leise.“

Wann es mit der Ruhe vorbei sein wird und die Panther beim Kampf um Punkte wieder Gelegenheit bekommen, den Ton anzugeben, steht noch nicht genau fest. Inzwischen hat der Verband Inline-Skaterhockey Deutschland (ISHD) aber beschlossen, dass es einen Neustart der Mitte März abgebrochenen Saison 2020 geben soll.