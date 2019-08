Bissiges Stadtderby in Leipzig – Lions bezwingen starke Hawks

Knappe Führung zur Halbzeit

Die zahlreich erschienen Football Fanatiker im Stadion in der Ratzelstraße sahen zu Beginn ein nervöses erstes Viertel beider Teams. Nachdem Hawks-Quarterback Erik Buchwald bereits im zweiten Drive eine Interception warf, leisteten sich auch die beiden Ballverteiler der Lions kapitale Fehler. Bestraft wurde dies Ende des ersten Viertels durch Linebacker Rene Tilgner, der eine Interception bis in die Endzone der Lions trug. Den fälligen Extrapunkt vergaben die Hawks jedoch leichtfertig durch einen Fehler beim Snap.

Erste Ende des zweiten Viertels brachten die Lions die bis dahin gut sortierte Hawks-Defence wirklich in Gefahr. Einen Pass tief aus der eigenen Hälfte konnte Wide Receiver Jonas Breme an der 45 Yard-Line aus der Luft pflücken. Mit einem weiteren guten Wurf überbrückte Quarterback Jonas Pflug die restlichen Meter bis kurz vor die Endzone, wo Ballempfänger Kevin Stelzner dank nachlässiger Verteidigung durch die Hawks keine weiteren Schwierigkeiten hatte, die ersten Punkte für seine Mannschaften zu holen. Nach erfolgreichem Fieldgoal gingen die Lions mit einer 7:6 Führung in die Halbzeit.

„Haben zu viele Fehler gemacht“

Auch im dritten Viertel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Beide Defensiven leisteten gute Arbeit, während sich die Offensivakteure eher schwer taten. Jedoch schafften es die Hawks durch ihren Running Back Christian Möller zunehmend Druck auf die Lions auszuüben, die etwas verschlafen aus der Kabine kamen, was gerade Headcoach Bill Moore in Rage versetzte. Nach einem Fehler beim Punt konnten die Hawks durch einen Safety mit 7:8 sogar in Führung gehen, welche sie bis spät ins vierte Viertel nicht abgaben. Erst durch eine erneute Interception kurz vor der Hawks-Endzone kamen die Lions wieder ins Spiel. Wide Receiver Kevin Stelzner fing den darauf fälligen Touchdown und machte durch eine erfolgreiche Two-Point Conversion alles klar, da den Hawks in der Offensive die nötigen Mittel fehlten, um nochmal zurück zu kommen.