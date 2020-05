Bitte melde dich: Kreisligist auf Trainersuche

Suche auf Hochtouren

"Begeisterungsfähiges Umfeld"

"Wir haben schon einige Gespräche geführt. Allerdings ist es zu den aktuellen Zeiten alles andere als leicht. Niemand weiß, ob und wie die Saison weitergeht und wann alles wieder normal läuft. Das macht es sowohl in der Trainersuche als auch in der Kaderplanung für uns als kleiner Verein sehr schwer", berichtet FSG-Vorsitzender Mustafa Özdemir.

Zurzeit stehen die FSG-Kicker in der unterbrochenen Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, seit Jahren zählt das Team aus dem Hasenwinkel zur Kreisliga-Spitze. "Wir haben gute Pfunde, mit denen wir wuchern können. Sowohl in Almke als auch in Neindorf sehr gute Plätze und Trainingsmöglichkeiten, ein familiäres und begeisterungsfähiges Umfeld sowie eine ambitionierte Truppe", zeigt Özdemir die positiven Seiten der FSG auf.