Bitte nicht Bergamo! Auf diese Teams kann RB Leipzig in der Champions League treffen

Leipzig. Nun beendet auch die Königsklasse so langsam ihre Corona-Pause. Am Freitag (12 Uhr) werden im schweizerischen Nyon mit mehrmonatiger Verspätung die Viertelfinal-Paarungen der Champions-League-Saison 2019/20 für das Finalturnier in Lissabon ausgelost. Und das bevor am 7. bzw. 8. August die letzten Achtelfinals auf dem Spielplan stehen. In den Rückspielen treffen Bayern München auf den FC Chelsea, Juventus Turin auf Olympique Lyon, der FC Barcelona auf den SSC Neapel sowie Manchester City auf Real Madrid. Bereits als Viertelfinalisten stehen Atalanta Bergamo, Paris St. Germain, Atletico Madrid und RB Leipzig fest. RB hat nach dem Sieg gegen Tottenham Hotspur erstmals in der Clubgeschichte die Runde der letzten Acht erreicht. Gespielt wird im Viertel- und Halbfinale in jeweils nur einem Entscheidungsmatch pro Paarung.