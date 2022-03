Bitter: 96-Profis Maximilian Beier und Luka Kranjc haben Corona

Glück im Unglück immerhin: Trotz positiven Tests gehe es "beiden Akteuren gut", teilte 96 am Dienstag offiziell mit. Vorm Zweitliga-Spiel in Sandhausen waren Beier und Krajnc noch negativ getestet worden, die Testungen gehören weiterhin zum Fußballer-Alltag. Nach dem schmerzhaften 1:3 in Sandhausen waren die aktuellsten Tests nun aber positiv. Beide sind in Quarantäne.

Anzeige

Das heißt auch, dass Trainer Christoph Dabrowski die Startelf fürs Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) umstellen muss. Beier war zuletzt mit seiner Schnelligkeit, Spielwitz und dem Einsatz einer der Hoffnungsschimmer im lahmenden 96-Angriff. Und Krajnc als Ersatzmann gefragt in der Innenverteidigung. Denn Stammkraft Julian Börner fehlt ebenfalls seit einer Woche wegen eines positiven Coronatests.