Bitter für den BV Gifhorn: Weil Corona den Aufstieg verhindert, wechselt Badminton-Ass Papendorf

Gifhorns bisherige Nummer 1 hat das geschafft, was dem BVG in der abgebrochenen Saison verwehrt geblieben ist - der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Denn während der Corona-bedingte Abbruch der Regionalliga-Saison den Gifhornern früh die Zweitliga-Rückkehr verwehrte, schlägt Wolf-Dieter Papendorf nun genau dort nach seinem Wechsel zum VfB/SC Peine auf.

2018 kam Papendorf von der SG Vechelde/Lengede an den Katzenberg, hier spielen seine Freunde Yannik Joop und Dennis Friedenstab, hier wollte er den Sprung in die 2. Liga schaffen. "Im ersten Jahr hat's nicht geklappt wegen den Berliner Brauereien, im zweiten war Peine besser - und im letzten Jahr sind wir an Corona gescheitert", sagt Papendorf, der sicher ist, dass es in der Abbruch-Saison mit dem BVG in Liga zwei hochgegangen wäre. "Dann wäre ich auch in Gifhorn geblieben."

Er ist sich sicher, dass dem BVG die Rückkehr in die 2. Liga in der kommenden Saison gelingt - auch ohne ihn. Aber warum hat er das eine Jahr mehr nicht gewartet? Der Grund: Papendorf studiert bei der Polizei, und nach Ende des Studiums ist es wahrscheinlich, dass er im Oktober 2022 in den Schichtdienst wechseln wird. „Mit intensivem Training könnte es dann schwierig werden“, sagt der 32-Jährige. Aber erst dann könnte Gifhorn in der Bundesliga aufschlagen.

Mit Peine kann er es jetzt, trifft dort übrigens unter anderem auf den Ex-BVGer Mirco Ewert und die Ex-Gifhornerin Larina Tornow.

Leicht fällt ihm der Abschied vom Katzenberg aber nicht. Mit den Kumpels Friedenstab und Joop spielt er nicht mehr gemeinsam. "Auch das Doppel mit Yannik wird mir fehlen", sagt Papendorf, der zurzeit mit einem Bänderriss sechs Wochen ausfällt. Aber vielleicht werde man in nicht allzu ferner Zukunft wieder zusammenfinden, wenn es dann mehr um den gemeinsamen Spaß am Sport gehe. Wo, das werde sich dann zeigen. "Vielleicht ein, zwei Jahre noch, dann kann man ein bisschen runterfahren", sagt Papendorf. Aber jetzt will er in Peine richtig Gas geben - und glaubt an ein Wiedersehen mit Gifhorn als Aufsteiger in der übernächsten Saison.